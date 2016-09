FR: vi sarà effettivamente un master in medicina umana

L'Università di Friburgo istituirà effettivamente un master in medicina umana: il progetto, presentato lo scorso anno, è stato appoggiato alla quasi unanimità oggi dal Gran consiglio. Il programma sarà centrato sulla medicina di famiglia.

Sarà creato in particolare un Istituto di medicina di famiglia, nel quale saranno riuniti quattro professori e le loro equipe. Un primo gruppo di 40 studenti dovrebbe intraprendere la nuova formazione nell'autunno 2019.

Secondo la consigliera di Stato Anne-Claude Demierre, con il nuovo master Friburgo vuole contribuire a rimediare alla scarsità di medici di famiglia, in particolare nelle regioni periferiche. Non si tratta dunque di entrare in competizione con le facoltà di medicina o con gli ospedali universitari degli altri cantoni, ha assicurato il suo collega Jean-Pierre Siggen.

I deputati hanno accettato di stanziare un credito di 32,9 milioni di franchi per il periodo 2018-2019. Il master richiederà la costruzione di uno stabile e favorirà la creazione di una sessantina di posti di lavoro. All'università di Friburgo gli studi di medicina erano finora limitati al bachelor.