Francia: 10 anni di prigione a jihadista francese dell'Isis

L'uomo è fratello di Flavien, primo jihadista francese a essere stato condannato al suo ritorno dalla Siria nel novembre 2014 e che sta scontando 7 anni di carcere.

Nicolas Moreau, ex pescatore, aveva fatto parte dell'Isis per circa un anno e mezzo, aprendo anche un ristorante per 3 mesi a Raqqa, in Siria, riferisce il sito Europe 1. Moreau si è rifiutato di essere trasferito dal carcere al tribunale per ascoltare il verdetto.