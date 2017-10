Francia: adottata definitivamente legge antiterrorismo

Dopo l'approvazione all'inizio di ottobre da parte dell'Assemblea Nazionale oggi a Parigi è stata la volta del Senato, che l'ha accolto con 244 voti contro 22. Voluta dal presidente Emmanuel Macron, la legge entrerà in vigore il prossimo primo novembre.

Permetterà così di revocare come previsto il 31 ottobre lo Stato d'emergenza decretato nella tragica notte del Bataclan del 13 novembre 2015 e da allora rimasto in vigore in Francia.