Francia: attirata su Facebook, violentata in centro Parigi

E' accaduto attorno alle 5 del mattino la notte fra domenica e lunedì, secondo quanto riferisce oggi Le Parisien.

La polizia criminale è sulle tracce dei violentatori, che hanno agito con "violenza selvaggia", secondo i rilievi. E che dopo lo stupro avevano in programma di partire per la Germania.

La ragazza, in lite con la famiglia e cacciata di casa dalla madre a Savigny-le-Temple, non lontano da Parigi, s'era fatta attirare da alcuni giovani che le avevano dato appuntamento per la domenica a Barbes, un quartiere di Parigi ai piedi di Montmartre. La giornata si è conclusa poi a Champs-de-Mars, ma non per un'innocente picnic serale come era stato proposto.

Ad attendere la vittima c'erano altre persone, in tutto cinque, attorno ai 20 anni, che avevano organizzato e premeditato tutto. Alcuni sono pregiudicati. A mettere fine alle violenze è stato il casuale passaggio di una coppia canadese che faceva jogging nei pressi ed ha udito le grida della ragazza, ritrovata ferita, denudata, stordita. Gli inquirenti sono in possesso di foto, indirizzi di case e indirizzi web, filmati di telecamere della videosorveglianza e tracce di DNA.