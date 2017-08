Francia: bambina sparisce a festa matrimonio, 180 interrogati

Angoscia in tutta la Francia per la scomparsa di una bambina di 9 anni, Maelys, durante una festa di matrimonio.

La piccola è stata vista per l'ultima volta sabato sera nel grande parcheggio del locale di Pont-de-Beauvoisin, nell'Isère (sud della Francia), mentre i festeggiamenti delle nozze erano nel momento culminante.

Il dj della festa ha fatto un annuncio al microfono e da quel momento sono scattate le ricerche e l'allerta rapimento in tutta la Francia.

Esclusa l'ipotesi della fuga, le ricerche con i cani poliziotto hanno mostrato le ultime tracce della piccola proprio nel grande parcheggio.

Alle 3 del mattino, mentre si festeggiavano gli sposi - il marito è un cugino della madre - la piccola è stata vista da alcuni testimoni in una stanza in cui erano stati sistemati i bambini a dormire. Ricerche sono in corso da domenica mattina ovunque, dai boschi circostanti alle condutture delle fogne. Interrogati, uno per uno, i 180 invitati. Stamattina, perquisizione nella casa del gestore del locale e nella sua automobile.