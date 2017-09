Francia: Brigitte sbugiarda Sarkozy, "mai detto per chi voto"

In pratica, Brigitte Macron avrebbe detto a Sarkozy di aver votato "tutta la vita" per lui. Parole che secondo radio RTL non sono andate giù alla diretta interessata. "Non ho mai detto a nessuno per chi voto e non lo dirò mai a nessuno", ha sbottato Brigitte Macron, aggiungendo che "neppure Emmanuel...", con cui è sposata da oltre vent'anni, ha mai saputo delle sue scelte elettorali. Poi, insistendo sul principio di segretezza del voto, ha aggiunto: "L'urna è l'urna...". Sarkozy e Brigitte Macron si sono incontrati al Palazzo dell'Eliseo nel luglio scorso.

Nel corso dell'incontro, l'ex capo dello Stato aveva definito Macron un uomo "senza grande carisma" - in precedenza aveva invece avuto modo di dire "E' come me ma meglio". L'ex presidente si era invece mostrato molto entusiasta di Brigitte. "E' fantastica. Del resto, aggiunse, "mi ha detto che ha sempre votato per me". Parole che ora la Première Dame smentisce seccamente.