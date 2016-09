Francia: chiesti 3 anni per ex ministro Cahuzac

Tre anni di carcere senza condizionale sono stati chiesti per l'ex ministro francese Jérôme Cahuzac, dopo due settimane di processo per evasione fiscale.

Cahuzac, secondo le richieste della procura, dovrebbe essere ineleggibile per 5 anni. Due anni sono stati chiesti per la sua ex moglie, Patricia Menard.

Colui che nel governo socialista era diventato il paladino della lotta all'evasione fiscale, è sotto processo per frode fiscale e riciclaggio a causa dei suoi conti segreti in Svizzera. Cahuzac omise fra l'altro di dichiarare alcuni redditi entrando nel primo governo di Jean-Marc Ayrault, nel 2012.