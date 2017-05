Francia: fermato radicalizzato, aveva giurato all'Isis

Un islamico radicalizzato, fermato la notte scorsa vicino a una base militare a Evreux, nord-ovest di Parigi, aveva prestato giuramento ai jihadisti dell'Isis, secondo quanto scoperto in una chiavetta Usb trovata nella sua auto.

Lo si apprende da fonti degli inquirenti. L'uomo, un ex militare di 34 anni sorvegliato per radicalizzazione, aveva addosso bandiere dell'Isis e poco lontano dal luogo in cui è stato arrestato è stato ritrovato un fucile a pompa.