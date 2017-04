Francia: frasi jihadiste e minacce, fermato un'ora il Tgv

Un treno ad alta velocità Tgv, partito in mattinata da Parigi, è stato bloccato per 20 minuti per consentire l'intervento della polizia che ha arrestato un uomo, colpevole di aver fatto "dichiarazioni jihadiste" e minacciato i controllori.