Francia: governo Philippe ottiene fiducia schiacciante

I voti favorevoli sono stati 370, 67 i contrari e 129 gli astenuti. "Grazie, non lo prendo come un assegno in bianco", ha commentato il premier.

Sui 566 parlamentari dell'Assemblea Nazionale 437 deputati hanno votato e 129 hanno preferito astenersi. Con 370 voti a favore, l'adesione al progetto del nuovo governo di En Marche! è schiacciante, tra le più solide nella storia della Quinta Repubblica. Solo 67 i voti contrari, prova che le diverse opposizioni, a cominciare dai Républicains, si sono spaccate sul voto.