Francia: governo via a riforma lavoro, cruciale per Macron

Da come sarà portato avanti e da quale tipo di reazione susciterà nei partner sociali e nell'opinione pubblica dipenderà l'andamento del governo e della presidenza.

La riforma, tante volte fallita in Francia prima del violento impatto delle leggi sul lavoro volute da François Hollande, prevede fra l'altro una riformulazione delle materie che devono essere oggetto di accordi di settore e di intese azienda per azienda. In programma anche la modifica del regime giuridico dei licenziamenti, che saranno resi più flessibili.

Il premier Edouard Philippe ha sintetizzato la riforma, articolata in cinque decreti, con la necessità di "modificare il diritto del lavoro rispondendo ai bisogni dei dipendenti e delle imprese: bisogno di flessibilità, di sicurezza, ma anche di semplificazione". L'obiettivo, ha detto, è di "far scomparire la disoccupazione di massa, che resta un'eccezione francese".

La ministra del Lavoro, Muriel Pénicaud, ha assicurato che non ci sarà un conflitto sociale poiché il governo terrà conto delle proposte dei partner sociali. Proprio i sindacati e i rappresentanti delle principali categorie del mondo del lavoro sono convocati oggi tutti insieme per un'ultima riunione in cui prenderanno conoscenza dei dettagli della riforma.

Per il 12 settembre, i sindacati hanno già organizzato una giornata di protesta, ma i centristi di Force Ouvrière si sono già defilati. Il timore principale è che il governo autorizzi le imprese sotto i 300 dipendenti a negoziare direttamente con i lavoratori senza passare dal delegato sindacale, come avviene oggi soltanto per le imprese con meno di 50 dipendenti.