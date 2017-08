Francia: governo via a riforma lavoro, cruciale per Macron

La Francia è segnata da "decenni di disoccupazione di massa" con tutto ciò che questo rappresenta in termini di "angoscia e disperazione...".

È arrivato il tempo di "riparare il Paese": lo ha detto il premier francese, Edouard Philippe, nel discorso introduttivo di presentazione della nuova riforma del lavoro voluta dal presidente Emmanuel Macron.

Per Philippe si tratta di una riforma "ambiziosa, equilibrata e giusta", basata su un chiaro mandato degli elettori francesi e sulla concertazione con sindacati e partner sociali, che servirà a "recuperare gli anni perduti".

"Il diritto del lavoro - ha continuato il premier nel solenne discorso da Palazzo Matignon - non è chiaramente la prima causa della disoccupazione in Francia, questo è chiaro, ma sappiamo anche che se vogliamo progredire sulla questione del lavoro tutte le cause della disoccupazione vanno trattate insieme".

"Oggi nessuno può sostenere seriamente che il nostro codice del lavoro favorisca le assunzioni", ha tagliato corto. Già duramente criticata da alcuni sindacati, la Loi Travail si compone di cinque diverse ordinanze illustrate dalla ministra del Lavoro Muriel Pénicaud.

Dopo il trionfo di Macron all'Eliseo e la successiva vittoria di En Marche! alle elezioni legislative il fedelissimo Edouard Philippe ha tenuto a dire che ora "abbiamo un mandato chiaro degli elettori sulla riforma del lavoro". È arrivato il momento di porre fine ad "anni di occasioni perse".