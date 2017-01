Francia: ladri portano via cassaforte 500 kg piena diamanti

Non si conosce ancora il numero esatto dei ladri che si sono introdotti nel minuscolo locale di sette metri quadrati, al primo piano, di un gioielliere specializzato nella lavorazione dei diamanti.

La porta è stata sfondata senza problemi, non essendoci allarmi o chiusure particolari, e non è stato difficile neanche portare via la cassaforte, che non era saldata nel muro.

È stato svaligiato anche un altro locale nello stesso immobile, dotato di telecamere. La polizia spera di poter sfruttare le immagini per risalire ai ladri.