Francia: 'Le Pen discende da Maometto', gaffe della Afp

Marine Le Pen discendente di Maometto, Emmanuel Macron di Ugo Capeto: questa curiosa notizia diffusa a metà giornata dall'agenzia France Presse e annullata 50 minuti dopo, ha provocato non poche polemiche in Francia a 4 giorni dal ballottaggio delle presidenziali.

Il lancio AFP era una sorta di genealogia dei due candidati all'Eliseo, in cui si citava uno specialista in materia, Jean-Louis Beaucarnot. Cinquanta minuti più tardi, e dopo diversi rilanci da parte dei media francesi, l'AFP ha deciso di annullare la notizia.

Alla radio Europe 1, l'agenzia si è giustificata parlando di un problema di pubblicazione, di "una versione convalidata per errore, senza la giusta prospettiva a 4 giorni dal secondo turno elettorale".

Una spiegazione che non ha convinto tutti. Sui social network, dopo l'annullamento e l'aggiornamento degli articoli che riportavano la notizia, in diversi hanno parlato di "fake news" o di manovre per nuocere ad uno o all'altro dei candidati.