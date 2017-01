Francia: Le Pen, media attratti da Macron come fan da Bieber

"Quest'attrazione non ci disturba. In ogni caso a me non pone problemi. Macron non è un candidato di destra, né di sinistra, è il candidato di Bruxelles, dell'ultraliberismo, del globalizzazione, dell'austerità e dei media. È quasi una caricatura di questa politica", ha aggiunto la presidente del Front National.

Al meeting di Lille di sabato scorso di Macron c'erano 5000 persone. "La gente vuole sapere cosa propone. E se ne va senza saperlo, perché non ha nulla da proporre. Per il momento non ha un programma", ha commentato la candidata dell'estrema destra all'Eliseo.