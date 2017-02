Francia: liceali 'Leonesse' jihad preparavano attentato a Parigi

Le ragazze arrestate, di età fra i 15 e i 18 anni, fanno parte di un gruppo che si fa chiamare 'Le Leonesse' e che sarebbe stato in contatto con il jihadista Rachid Kassim. Kassim, ucciso dall'attacco di un drone l'8 febbraio in Iraq, è stato il mandante di una quindicina di attentati o tentativi di attentato in Francia, tra i quali l'omicidio di padre Jacques Hamel nella chiesa di Saint-Etienne-des-Rouvrais. Le tre ragazze, tramite social network, sarebbero state in contatto con "persone coinvolte nel terrorismo", presenti tra l'altro in Iraq e Siria.

La prima ragazza arrestata, liceale di 18 anni, è stata fermata in banlieue di Parigi dagli uomini dei reparti speciali della Dgsi e del Raid, che la sorvegliavano dall'estate scorsa. L'inchiesta cercherà di stabilire se le ragazze, che presentano un profilo 'ad alto rischio', intendevano raggiungere zone di guerre in Medio Oriente o se avevano l'intenzione di commettere un atto terroristico in Francia.