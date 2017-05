Francia: Macron denuncia Le Pen su voci conto Bahamas

"Non ho conti alle Bahamas", ha dichiarato Emmanuel Macron. Ieri, durante la sfida tv, Marine Le Pen a un certo punto aveva dichiarato: "Spero che non si venga a sapere tra qualche giorno o qualche settimana che lei ha un conto offshore alle Bahamas!", in risposta al candidato di En Marche! che aveva ricordato le inchieste giudiziarie che riguardano il Front National.

"Non ho prove che Macron abbia un conto offshore alle Bahamas. Non era un'insinuazione ma una domanda, si ha ancora il diritto di farne?" ha affermato Marine Le Pen questa mattina alla tv BFM, prima che si sapesse che Macron ha sporto denuncia. Sempre stamattina inoltre lo staff di Macron ha emesso un comunicato dove si ricostruisce come la notizia, qualificata come 'fake news', fosse circolata su internet prima che iniziasse il dibattito e fosse stata ripresa da media pro-Russia.