Francia: Macron firma decreti riforma lavoro in diretta tv

Macron si è felicitato dell'attuazione di una riforma senza precedenti "dall'inizio della V Repubblica". "Adesso tocca ai nostri concittadini far vivere" questa "trasformazione inedita del nostro modello sociale" ha affermato il capo dell'Eliseo. Al fianco del presidente sedevano la ministra del Lavoro, Muriel Penicaud, e il portavoce, Christophe Castaner.

I decreti sono la promessa centrale della campagna elettorale di Macron: la riforma, ha spiegato il presidente, "dà fiducia agli imprenditori e ai dipendenti attraverso il dialogo sociale nell'impresa e nel settore". Porta "soluzioni pragmatiche per le aziende di piccolissime dimensioni e le PMI", prevede "nuovi diritti e nuove protezioni per i dipendenti e i loro rappresentanti: il diritto al 'telelavoro', l'aumento delle indennità di licenziamento e diverse altre misure che erano attese".

L'annuncio e la firma stessa in diretta, in uno stile americano assolutamente desueto in Francia, ha suscitato già commenti, in particolare dalla destra: "l'immagine, sempre l'immagine", ha denunciato il capogruppo dei Republicains in Senato, Bruno Retailleau.