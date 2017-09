Francia: media, trovato esplosivo in casa sud Parigi, 2 fermati

Operazione antiterrorismo a Villejuif, a sud di Parigi, dopo la scoperta di materiale utile per fabbricare esplosivi in un appartamento. Secondo Le Figaro, si tratterebbe di Tatp, l'esplosivo all'acetone usato in diversi attentati terroristici dell'Isis in Europa.