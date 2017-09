Francia: oggi senatoriali parziali, Macron senza maggioranza

Emmanuel Macron, dopo i trionfi alle presidenziali e alle politiche, avrà dunque la conferma che in una delle due Camere non avrà la maggioranza.

Le senatoriali - oggi saranno rinnovati 171 seggi su 348 - rinnovano una Camera pensata per riequilibrare i poteri delle elezioni legislative. I "grandi elettori" sono tutti gli amministratori locali, presidenti di regioni e di comuni, che sono quindi frutto delle elezioni locali che hanno preceduto di almeno un anno le politiche. In questo caso, le amministrative erano state vinte in Francia dalla destra.

Macron vede però - dopo un'estate di sondaggi in ribasso - per la prima volta dati positivi sulla popolarità: in un sondaggio Ifop pubblicato su Le Journal du Dimanche, la quota di giudizi positivi sull'operato del presidente risale di 5 punti, al 45%, in controtendenza con le inchieste precedenti.