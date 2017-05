Francia: Putin a Macron, collaborare e superare diffidenza

Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un telegramma a Emmanuel Macron congratulandosi con il leader di En Marche! per il successo nelle presidenziali francesi.

Putin ha anche "confermato la sua disponibilità a un lavoro congiunto costruttivo nell'agenda bilaterale, regionale e globale" mettendo da parte "la reciproca diffidenza", riferisce il Cremlino.

"I cittadini francesi - ha scritto il presidente russo - le hanno affidato la responsabilità di guidare il paese in un periodo difficile per l'Europa e per l'intera comunità mondiale. L'aumento delle minacce del terrorismo e dell'estremismo militante è accompagnato dall'escalation dei conflitti locali e dalla destabilizzazione di quelle regioni.

In questa situazione - ha dichiarato Putin nel telegramma inviato a Macron - è particolarmente importante superare la reciproca diffidenza e unire gli sforzi per assicurare la stabilità e la sicurezza a livello internazionale".