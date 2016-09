Francia: Sarkozy 'arruola' Galli e Vercingetorige

In occasione di un comizio a Franconville, vicino a Parigi, il candidato alle primarie dei Républicains che sogna di prendersi la rivincita su François Hollande intercettando anche i voti alla candidata dell'estrema destra Marine Le Pen è un fiume in piena.

"Se vuoi diventare francese - esclama - parli francese, vivi come un francese. Non ci accontenteremo di un'integrazione che non funziona più, pretendiamo l'assimilazione. Appena diventi francese devi vivere come un francese e i tuoi antenati sono i galli, Vercingetorige".

E ancora: "Amo la Francia, imparo la storia di Francia, vivo come un francese". Quindi l'esempio tratto dalla sua storia personale: "Mio padre è ungherese, e però non mi hanno insegnato la storia dell'Ungheria... Mio nonno materno è greco, e però non mi hanno insegnato la storia della Grecia...". Sarkozy è quindi tornato a denunciare la "tirannia delle minoranze" assicurando che se vincerà sarà "il presidente della comunità nazionale perché in Francia l'unica comunità che vale è quella francese".

Ha quindi denunciato "l'Islam estremista e politico" il cui obiettivo è "provocare la République". "Non accetto i 238 morti" barbaramente assassinati dal gennaio 2015, ha detto promettendo una "guerra senza pietà" al terrorismo. Quanto al burkini, ha concluso, "non accetto i comportamenti medievali di chi vuole che un uomo possa farsi il bagno in costume e le donne siano rinchiuse".