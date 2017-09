Francia: sciopero autotrasportatori contro riforma Lavoro

Inizio settimana teso in Francia per lo sciopero degli autotrasportatori contro la riforma del Lavoro voluta dal presidente Emmanuel Macron.

A metà giornata, in tutto il Paese, si contano una quarantina di mobilitazioni, tra blocchi del traffico, 'operazioni lumaca' in autostrada e altre forme di protesta, con alcuni episodi di tensione con le forze dell'ordine.

Da parte sua, il governo ha assicurato che almeno per ora non si segnalano rischi per gli approvvigionamenti di benzina. Per il segretario generale del sindacato Cgt Transports, Fabrice Michaud, la protesta continuerà durante il corso della settimana. Obiettivo del sindacato è "amplificare il movimento, con la prospettiva che anche altre professioni possano aderirvi", ha detto intervistato da radio Europe 1.