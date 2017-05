Francia: sondaggio, Macron in crescita al 61%

Sale Emmanuel Macron nei sondaggi, a sei giorni dal ballottaggio per l'Eliseo.

Secondo una rilevazione condotta da OpinonWay-ORPI per Les Échos e Radio Classique, il candidato di En Marche avrebbe il 61% delle preferenze, l'1% in più rispetto a un sondaggio condotto venerdì scorso, contro il 39% di Marine Le Pen, l'1% in meno.

Dalla stessa rilevazione emerge l'insoddisfazione dei francesi per la campagna condotta tra i due turni di voti: il 76% la giudica in modo negativo, contro il 24% che ha l'opinione contraria.