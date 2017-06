Francia: sondaggio, vola partito Macron, Fn in caduta libera

È quanto emerge da un sondaggio pubblicato a due giorni dal voto dall'Istituto Ipsos/Sopra-Steria per France Televisions.

In particolare, rivela lo studio, il partito di Macron e l'alleato centrista MoDem potrebbero ottenere tra i 397 e i 427 parlamentari all'Assemblée Nationale. Numeri molto superiori ai 289 deputati necessari per strappare la maggioranza assoluta in parlamento. La maggioranza presidenziale raccoglierebbe il 31,5%, due punti in più rispetto all'ultimo sondaggio dello stesso istituto realizzato martedì.

Al secondo posto l'alleanza Udi-Républicains (22%), seguita dal Front National in caduta libera (18%) e la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon (11,5%). Profondo rosso per il Partito socialista (8%).