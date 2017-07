Francia: UBS acquisisce Banca Leonardo

La filiale francese di UBS ha acquisito la Banca Leonardo France, prima tappa per creare un impresa di gestione di attivi con la società di investimenti La Maison.

Conformemente al piano annunciato a fine dicembre, UBS Francia ha rilevato dal gruppo italiano Banca Leonardo la totalità del capitale, ha precisato la filiale di UBS in un comunicato.

La transazione rappresenta "una tappa importante in vista della creazione fra UBS e La Maison di una co-impresa per la gestione di attivi" che dovrebbe sorgere in ottobre, previo accordo delle autorità, aggiunge la nota.