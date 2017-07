Franco un po' meno forte: corso euro supera quota 1,10

L'euro ha superato oggi la soglia psicologica di 1,10 franchi, un valore che non raggiungeva più da dieci mesi. Stando ai dati della piattaforma Swissquote, la moneta unica europea alle 13.23 veniva scambiata a 1,1015 franchi.

Per trovare un franco svizzero così debole nei confronti dell'euro bisogna risalire al 1° settembre dello scorso anno quando la moneta unica aveva raggiunto un massimo intraday di 1,10009. La divisa europea conferma così un movimento al rialzo iniziato a fine aprile, quando gli investitori hanno ripreso fiducia dopo l'elezione alla presidenza francese dell'europeista Emmanuel Macron.

Contribuiscono a sostenere la moneta unica anche le voci sulla fine della politica espansiva della Banca centrale europea (BCE). Gli indicatori congiunturali mostrano inoltre che la situazione economica della zona euro è ai massimi dal dicembre 2007, con le esportazioni tedesche in crescita in maggio per il quinto mese consecutivo.