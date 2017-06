Frontalieri, Csir chiede incontro a Gentiloni

"Abbiamo chiesto di incontrare al più presto il presidente del Consiglio - spiega Luca Caretti della Cisl, componente del Csir - non solo per esprimere le preoccupazioni sull'escalation di azioni ostili nei confronti dei tanti lavoratori frontalieri che ogni giorno varcano i confini, ma anche per presentare le nostre proposte ed evidenziare le ragioni di questi cittadini, costretti a tensioni e disagi che potrebbero rompere i delicati equilibri sociali di questa importante zona del Paese".

L'incontro dovrebbe avvenire in giugno, presso la Presidenza del Consiglio. Gli stessi argomenti saranno trattati durante l'incontro del gruppo di lavoro tecnico sui temi dell'economia frontaliera, già convocato per il 23 giugno nella sede della Provincia di Verbania.