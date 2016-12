Fumo in gravidanza compromette buon funzionamento reni bimbo

Fumare in gravidanza danneggia il buon funzionamento dei reni del bambino, ecco quindi una ragione in più per smettere o non iniziare del tutto.

È quanto emerge dai risultati di uno studio della Kyoto University, in Giappone, pubblicato sulla rivista Clinical Journal of the American Society of Nephrology.

Gli studiosi hanno esaminato i dati relativi a 44'595 bambini, che hanno fornito campioni di urina e sui quali sono state effettuate altre analisi per un check-up completo dello stato di salute prima della nascita e poi a 4,9, 18 mesi e 3 anni. I risultati, hanno evidenziato, per le mamme dei bimbi presi in esame, che il 4,4% fumava e il 16,7% ha continuato a farlo in gravidanza.

Nei bambini delle mamme che avevano fumato durante la gestazione la frequenza di proteinuria, un livello elevato di proteine nelle urine che è segno di un danneggiamento dei reni e di una loro ridotta funzionalità, all'età di 3 anni era dell'1,7%, mentre era dell'1,6% se le neomamme avevano smesso di fumare durante la gravidanza e dell'1,3% se erano non fumatrici.

Il fumo materno durante la gravidanza - evidenziano gli studiosi - è stato associato con un rischio maggiore di quasi una volta e mezzo (1,24) di proteinuria nei piccoli rispetto a quelli che non erano stati esposti al fumo nel periodo della gestazione."È noto che il fumo della mamma durante la gravidanza è associato con la nascita pretermine del bambino, il basso peso, e l'asfissia neonatale. I risultati di questo studio suggeriscono un ulteriore effetto negativo - spiega Koji Kawakami, autore dello studio - la prevenzione della proteinuria nel bambino è importante in quanto la sua presenza può portare allo sviluppo di una malattia renale cronica in età adulta".