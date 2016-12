Funivia bloccata a Cervinia, 50 gli evacuati

I soccorritori sono riusciti a calare a terra gli occupanti di quattro cabine, da dodici posti l'una, che sono stati recuperati dai gatti delle nevi e condotti fino alla stazione di Plan Maison. Da lì sono stati riportati a valle con gli impianti.

Sono oltre 150 gli uomini del soccorso alpino, della guardia di finanza, della forestale, della protezione civile e dei vigili del fuoco impegnati nelle operazioni. Sul posto anche tre ambulanze e un pulmino del 118 con cinque medici.

Solo poche settimane fa si era svolta una maxi esercitazione in valle d'Aosta proprio per il recupero di persone bloccate in funivia.