Funivie: buon inizio di stagione invernale

Buon inizio di stagione per gli impianti di risalita in Svizzera. Contrariamente agli scorsi anni, avari di neve, quest'inverno l'oro bianco ha fatto presto l'apparizione anche a basse quote permettendo alle funivie di funzionare a pieno regime.

Complessivamente per l'insieme del Paese l'incremento dei clienti (tenendo conto della sola prima corsa giornaliera) è del 36,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Fino al 31 dicembre compreso, i clienti sono risultati dieci volte più numerosi in Ticino, quasi quattro volte nelle Alpi vodesi e friburghesi e due volte nella Svizzera orientale, indica il monitoraggio stagionale di Funivie Svizzere (SBS).

Per tutta la Svizzera la clientela risulta essere più abbondante del 13,6% rispetto alla media degli ultimi cinque anni. Tenendo conto della difficile comparazione con le scorse stagioni proprio per la variabilità della copertura nevosa, SBS resta prudente: il dato di questo inizio di stagione invernale è "rallegrante, ma non permette di dedurre risultati record".

Per il presidente di SBS e consigliere nazionale Dominique de Buman (PPD/FR), citato nel monitoraggio, "a patto che la meteo non faccia i capricci, per una volta dovremmo avere un inverno normale".