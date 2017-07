G20: Amburgo, attesi 100 mila per proteste, 8000 violenti

Sono oltre 100 mila i manifestanti attesi in questi giorni ad Amburgo - tra qualche centinaia provenienti dalla Svizzera - per le proteste contro il G20, che esordirà stasera e prevede sessioni di lavoro dei leader mondiali per due giorni, a partire da domani.