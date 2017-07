G20: installazione anti-Erdogan, Ankara protesta con Berlino

Dopo lo scontro per i comizi vietati al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, oggi Ankara è tornata a protestare con Berlino attraverso una nota del ministero degli Esteri e una della sua ambasciata in Germania per una installazione posta davanti alla cancelleria tedesca.

Si tratta di un'iniziativa dell'artista Philipp Ruch, che consiste in uno striscione legato a un'automobile, in cui si legge: "Volete vincere questa macchina? Allora uccidete la dittatura", con i volti di Erdogan, del presidente russo Vladimir Putin e del re saudita Salman bin Abdulaziz.

Ankara "ha condannato con forza" l'installazione, definendola "un esempio del razzismo e della xenofobia in crescita in Germania". L'ambasciata turca ha inoltre inviato una nota diplomatica in merito al ministero degli Esteri di Berlino.