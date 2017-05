G7: al via corteo anti-summit, slogan e striscioni contro i grandi

Dal megafono gridano contro "un sistema mediatico che ha creato paura contro di noi".

Decine gli striscioni e i cartelloni esposti durante la manifestazione. "Noi siamo per l'accoglienza - dicono - questo è il Nostro corteo e di tutti voi. Ma anche di coloro che non sono riusciti a venire perché hanno avuto il foglio di via e non sono potuti arrivare a Giardini. Decine di persone che. In hanno potuto raggiungere la Sicilia per l'ipocrisia di questa ridicola kermesse".