Galderma trasferirà 90 posti da Parigi alla Svizzera

La notizia diffusa dalla stampa romanda è stata confermata all'ats da un portavoce di Galderma. Questa società - nata nel 1981 quale coimpresa di Nestlé e L'Oréal, e rilevata dalla multinazionale vodese nel 2014 - ha la sua sede a Losanna. Non è però ancora stato confermato che i 90 posti saranno attribuiti al capoluogo vodese.

L'azienda - che produce articoli noti anche al grande pubblico come per esempio la crema da sole Daylong - si trova infatti impegnata in un vasto programma di ristrutturazione. Qualche giorno fa è stata annunciata la soppressione di 450 posti in un laboratorio dermatologico vicino a Nizza, mentre in agosto era stata resa nota la cessazione delle attività a Egerkingen (SO), una chiusura che potrebbe causare il taglio di 190 impieghi.

Con questa serie di misure Nestlé intende rilanciare l'attività della filiale Nestlé Skin Health, che nel primo semestre ha offerto risultati considerati non soddisfacenti.