Galenica acquisisce marchi Merfen e Vita-Merfen

Per la precisione, i diritti per l'utilizzo dei due marchi sono stati acquisiti dalla Vifor Consumer Health, filiale di Galenica, si legge in un comunicato odierno. I dettagli dell'operazione non sono stati resi noti.

Per il mercato della cura e disinfezione della ferite si stima un potenziale di oltre 50 milioni di franchi, scrive Galenica. Merfen gode in Svizzera di grande fama, e potrebbe arrivare a una quota di mercato del 40%.

Per quel che riguarda Vita-Merfen, la produzione era stata interrotta da Novartis per problemi con i fornitori. La mancanza di questo prodotto, secondo Galenica, ha lasciato un grande vuoto nelle farmacie. Per questo motivo verrà valutato il ritorno alla produzione.