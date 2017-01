Galenica: aumento del fatturato nel 2016

Vendite in aumento per Galenica l'anno scorso: il fatturato netto del gruppo farmaceutico è progredito nel 2016 dell'8,6% a 4,1 miliardi di franchi.

Le due unità del gruppo - Vifor Pharma e Galenica Santé - hanno contribuito alla crescita del giro d'affari, ha comunicato oggi Galenica. Rispetto al 2015 le vendite di Vifor Pharma sono salite del 24,8% a 1,2 miliardi di franchi, quelle di Galenica Santé hanno registrato un incremento del 3,2% a 3 miliardi di franchi.

Le performance del gruppo e della unità Vifor Pharma sono quasi conformi alle previsioni degli analisti, quella di Galenica Santé ha superato leggermente le attese (2,94 miliardi di franchi).

Il gruppo, che pubblicherà i risultati completi il 14 marzo, ha confermato gli obiettivi annuali a livello di utile e di Ebit.

Per quanto riguarda il progetto di scissione del gruppo in due unità distinte, "i preparativi si focalizzano ormai su una introduzione in Borsa di Galenica Santé", precisa il gruppo. La separazione del gruppo dovrebbe concludersi entro la fine del 2017 al più tardi.