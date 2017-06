Galleria base Lötschberg chiusa per problemi a scambi

Gli Intercity provenienti da Berna sono fatti fermare a Spiez (BE), ha indicato all'ats Matthias Abplanalp, portavoce della compagnia ferroviaria BLS che gestisce la linea. Chi vuole proseguire per il Vallese deve farlo sulla linea di montagna con i RegioExpress della stessa BLS o a bordo di treni navetta messi a disposizione dalle FFS sulla tratta Spiez-Briga. Il tempo di percorrenza si allunga così di 30-60 minuti.

I ritardi riguardano anche i treni Eurocity, che a loro volta sono deviati sulla linea di montagna che passa per Kandersteg (BE). Le FFS consigliano ai viaggiatori che vogliono recarsi in Vallese da Berna di passare per Losanna.

La compagnia BLS non è ancora in grado di dire quanto durerà la perturbazione. "Nessuna previsione è attualmente possibile", ha detto il portavoce Abplanalp.