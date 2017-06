Galleria base Lötschberg riaperta dopo problemi a scambi

Durante l'interruzione gli Intercity provenienti da Berna sono fatti fermare a Spiez (BE), ha indicato all'ats Matthias Abplanalp, portavoce della compagnia ferroviaria BLS che gestisce la linea. Chi voleva proseguire per il Vallese ha dovuto farlo sulla linea di montagna con i RegioExpress della stessa BLS o a bordo di treni navetta messi a disposizione dalle FFS sulla tratta Spiez-Briga.

I ritardi hanno riguardato anche i treni internazionali Eurocity, che a loro volta sono stati deviati sulla linea di montagna che passa per Kandersteg (BE). Le FFS hanno consigliato ai viaggiatori diretti in Vallese da Berna di passare per Losanna.