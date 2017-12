Galleria Gran San Bernardo riapre il 24 dicembre

Il traffico pesante circolerà in modo alternato, probabilmente per i due prossimi anni, si legge in un comunicato. Ulteriori lavori di miglioramento dell'infrastruttura richiedono infatti questo lasso di tempo.

Il traforo è chiuso dal 21 settembre scorso dopo il crollo di una soletta di ventilazione nella parte italiana del traforo. L'intervento riguarda circa 1,8 chilometri di volta del tunnel.