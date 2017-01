Gambia: Consiglio Onu appoggia nuovo presidente

Barrow, che non è potuto rientrare in Gambia nemmeno per il funerale del figlio di otto anni sbranato da un cane, ha giurato oggi a Dakar in Senegal, dove si è rifugiato.

Ponendo l'accento sulla necessità di una soluzione politica che rispetti la volontà del popolo del Gambia, i Quindici chiedono che il presidente Jammeh "si renda protagonista di una transizione pacifica e ordinata e trasferisca i poteri a Barrow entro oggi in accordo con la Costituzione del Paese".