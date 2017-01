Gambia: Onu; Guterres preoccupato per ultimi sviluppi

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha chiamato il nuovo presidente del Gambia, Adama Barrow, per discutere gli ultimi sviluppi nel paese e congratularsi per la sua elezioni.

Guterres ha anche espresso la sua "profonda preoccupazione" per il rifiuto del presidente uscente Yahya Jammeh di farsi da parte e per l'elevato spostamento di gambiani in Senegal.

Guterres ha poi sottolineato la disponibilità dell'Onu a sostenere Barrow e il suo governo negli sforzi volti a promuovere la democrazia e a raggiungere uno sviluppo sostenibile nel Paese.