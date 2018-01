Gara sci parlamentari CH-GB: vincono Stahl e Gmür

Stahl ha raggiunto il traguardo in 52,94 secondi, vincendo per la quarta volta la competizione maschile, si legge in un comunicato degli organizzatori. Gmür è invece risultata la donna più veloce terminando il percorso in 59,35 secondi.

Il primo britannico è Henry Smith, che si è piazzato all'ottavo posto. Allo slalom gigante andato in scena sul Parsenn in totale hanno partecipato 22 parlamentari.

La gara è il culmine di una tradizionale settimana bianca fra membri dell'esecutivo, che viene sfruttata per curare i rapporti ed effettuare discussioni politiche, quest'anno in particolare riguardo alla Brexit.