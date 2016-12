Gategroup rileva il 50% del gruppo francese Servair

L'operazione permetterà alla società zurighese, che prossimamente passerà in mano al gruppo cinese HNA, di realizzare un giro d'affari cumulato di oltre 4,4 miliardi di franchi, ha indicato oggi in una nota Gategroup. La transazione rientra nell'accordo di vendita firmato il 30 giugno scorso tra il proprietario di Servair Air France-KLM e HNA Group.

Insieme, Gategroup e Servair garantiranno una presenza in 50 Paesi. Le due imprese saranno attive nella ristorazione a bordo degli aerei (catering) su 200 siti e avranno in organico 39'000 persone nel mondo, si legge nel comunicato. Servair è attivo in particolare in Africa.