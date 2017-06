Gay: Mosca, ricorso contro sentenza Corte Strasburgo

Dal canto suo la garante per i Diritti Umani in Russia, Tatiana Moskalkova, ha detto che "la Corte di Strasburgo ha interpretato male la legge sul divieto della propaganda sull'omosessualità tra i minorenni".

"C'è differenza fra esprimere un'opinione e fare propaganda", ha detto. "Sono due categorie diverse che usano diversi strumenti". In Russia - ha poi notato - gli omosessuali non vengono perseguiti poiché non vi è "responsabilità" per essere gay.

Ovvero l'omosessualità non è un crimine, al contrario di quanto accadeva ai tempi dell'Unione Sovietica. "La propaganda di questo fenomeno, però, l'inclinazione a questo stile di vita, contraddice i principi morali", ha concluso.

Secondo il capo della commissione Affari Esteri della Duma, Leonid Slutzky, "aa decisione della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo è politicamente motivata e non è la prima volta che questo accade". "Ci spiace che il ramo giudiziario del Consiglio d'Europa venga politicizzato e che la Corte per i Diritti dell'Uomo venga usata come uno strumento per denigrare artificialmente la Russia".

Secondo Slutzky Mosca ha spiegato la propria posizione "diverse volte" ed è "pronta a farlo anche adesso" poiché la Russia è "contraria all'imposizione di valori familiari alieni e non permetterà che le menti dei giovani vengano corrotte".