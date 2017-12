Gaza: anniversario al-Fatah, lungo corteo ma toni pacati

Ma le celebrazioni, affermano fonti locali, hanno mantenuto un tono pacato in segno di rispetto per i dimostranti palestinesi rimasti uccisi nelle manifestazioni di protesta contro la decisione del presidente Donald Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele.

Secondo il ministero palestinese della sanità, questo mese complessivamente sono rimaste uccise 18 persone, mentre altre 5400 risultano essere state ferite. Questa cifra include gli intossicati e quanti sono stati contusi da proiettili rivestiti di gomma.

A Gaza - dove la popolazione soffre per una grave penuria della erogazione della corrente elettrica - la ricorrenza del Capodanno è di fatto ignorata, fatta eccezione per alcune sale che hanno organizzato veglioni. In Cisgiordania il movimento giovanile di al-Fatah ha chiesto alla popolazione di mantenere quest'anno un tono di austerità.