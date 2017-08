Gaza: torna il cinema dopo 30 anni, ieri sera primo film

Dopo più di 30 anni, anche se per un'unica volta, un film è stato proiettato a Gaza ieri sera in una vecchia sala del posto, il 'Samer Cinema'.

Lo riferiscono fonti locali spiegando che la pellicola, 'Dieci anni di blocco', è stata realizzata da una compagnia di produzione locale, la 'Continue Film', e ha mostrato da un punto di vista umanitario le storie di ex detenuti palestinesi nelle carceri israeliane.

Il regista del film Alaa Al-aloul ha spiegato che la pellicola è stata la prima ad essere proiettata nella Striscia dall'epoca della prima Intifada e dimostra che Gaza merita di avere un cinema.

Ad assistere al film - due ore e mezzo di durata - ci sono state circa 300 persone ed Hamas, secondo le stesse fonti, ha dato il permesso alla proiezione dopo che la compagnia di produzione ha firmato un impegno a separare all'interno della sala uomini e donne.

Il 'Cinema Samer' fu parzialmente distrutto dai manifestanti palestinesi proprio all'epoca della prima Intifada. In passato ci sono state altre proiezioni, ma non in una vera e propria sala cinematografica.