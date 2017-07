Gb: bufera su deputata Tory, usa il termine 'nigger'

La parola era contenuta all'interno di un desueto quanto razzista modo di dire americano risalente all'epoca dello schiavismo, "the nigger in the woodpile", usato per indicare una insidia nascosta, che la parlamentare ha usato per ricordare la prospettiva di non raggiungere un accordo con Bruxelles nei due anni previsti per i negoziati sulla Brexit.

La leader conservatrice e premier Theresa May si è detta scioccata e ha ordinato l'immediata sospensione della Morris che ha tentato di scusarsi in una intervista alla Bbc, ma intanto sono piovute su di lei le critiche di colleghi e rappresentanti di altri partiti.