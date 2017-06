Gb: caldo record a Londra, temperature più alte dal 1976

I londinesi, non abituati all'afa e alle temperature di questi livelli, in centinaia hanno chiesto l'intervento delle ambulanze: le chiamate sono aumentate di quasi il 50%. Il servizio sanitario nazionale, l'Nhs, ha diffuso una nota in cui invita i cittadini a rivolgersi al pronto soccorso solo in caso di emergenza.