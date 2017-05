Gb: Ceo British Airways, 'sistemi funzionano ma ancora disagi'

"Molti" sistemi informatici di British Airways sono tornati alla normalità ma i passeggeri devono ancora affrontare cancellazioni di voli e ritardi. Lo ha detto il Ceo della compagnia aerea Alex Cruz dopo che sono andati in tilt i computer del gruppo britannico.

Il vettore prevede per oggi un ritorno alla "quasi normalità" all'aeroporto di Gatwick, mentre ad Heathrow dovrebbero essere operativi tutti i voli a lunga distanza. Cruz in un video si è scusato affermando che tutto questo è stato "orribile" per i passeggeri.